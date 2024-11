Jogar games de PS2 no navegador é legal? Veja opções e como encontrar

O PlayStation 2 (PS2), console da Sony lançado no ano 2000, foi um videogame de muito sucesso pelo qual jogadores ainda têm muita nostalgia e vontade de revisitar seus games. Uma opção que surgiu nos últimos anos foi a de emulação diretamente pelo navegador de Internet, como Chrome , Mozilla Firefox ou Microsoft Edge. Essa opção não exige downloads complicados de arquivos para emular os games, mas é normal ter dúvidas sobre a legalidade da prática. Pensando nisso, o TechTudo preparou um guia com tudo sobre essas plataformas, alternativas para curtir jogos de PS2 no PC de maneira legal, entre outros detalhes a respeito do tema.