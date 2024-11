Jogos de Pokémon para PC: veja opções e como jogar de maneira legal

Jogos de Pokémon no PC são um sonho antigo dos fãs da franquia. A série de monstrinhos como Pikachu e Bulbasaur é uma das maiores de RPG do mercado, porém, a maioria de seus títulos é exclusivo dos consoles da Nintendo, especialmente o Nintendo Switch e no passado portáteis como o Nintendo 3DS, Nintendo DS e Game Boy Advance. No entanto, muitos gamers que jogam no PC também têm vontade de curtir alguns dos mais recentes games da série da Game Freak, The Pokémon Company e Nintendo ou relembrar clássicos da infância.