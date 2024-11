Jogos de sucesso são destaques nos lançamentos da semana; veja

Os antigos game da série MySims da Electronic Arts, lançados originalmente no Nintendo Wii em 2007 e 2008, retornam neste “Pacote de Aconchego” que inclui o MySims original e a aventura de fantasia MySims Kingdom. Os games são spin-offs da franquia The Sims 4 com um foco maior em seguir um único protagonista e viver uma aventura com ele. Jogadores podem criar seu próprio Sim e controlá-lo diretamente, sem as tradicionais necessidades como fome ou sono, apenas focando em atividades divertidas, interação com outros personagens, além de construção e decoração de sua própria casa.