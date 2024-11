Jovem acreana selecionada para cursos de liderança nos Estados Unidos recebe apoio do governo para realizar sonho

O governador Gladson Cameli recebeu nesta segunda-feira, 11, no Palácio Rio Branco, a estudante acreana Luanna Souza Gama, de 16 anos, que foi aprovada para participar dos programas Harvard Model United Nations e Yale Model United Nations, realizados nas prestigiadas universidades de Harvard e Yale, nos Estados Unidos. A jovem será a primeira acreana a integrar esses programas, que visam formar líderes e incentivam a criação de soluções para questões globais.

Cameli, ao lado da mãe da jovem, parabenizou Luanna por sua conquista e expressou o orgulho em apoiar a trajetória de uma estudante tão dedicada. O governo do Estado, por meio de articulação da Secretaria de Estado de Educação (SEE), irá fornecer as passagens para que Luanna possa representar o Acre e o Brasil nesses eventos internacionais, que ocorrerão entre os dias 17 de janeiro e 2 de fevereiro de 2025.

“Luanna é um exemplo para a juventude acreana, e é uma honra para nós fazer parte dessa jornada e apoiar seus sonhos. Queremos inspirar mais jovens a acreditarem que podem ir longe com dedicação e apoio”, declarou o governador.

Luanna, atualmente no segundo ano do ensino médio, é bolsista em uma escola particular de Rio Branco. Ela participou de um rigoroso processo seletivo para ser aprovada nesses programas, o qual incluiu comprovação de proficiência em inglês, redações sobre temas diversos e uma entrevista final, onde precisou apresentar uma solução para um problema global.

A jovem compartilhou a emoção dessa conquista: “É um privilégio poder representar o Acre e o Brasil em um evento desse porte. Sempre foi um sonho. Esse resultado mostra que, com persistência, podemos alcançar nossos objetivos. Espero que, no futuro, mais alunos aqui também tenham a oportunidade de participar de projetos internacionais”.

Discutir problemas globais

Como parte da delegação do Instituto Internationali, organização dedicada a promover o acesso de jovens latino-americanos a eventos de diplomacia e desenvolvimento de soft-skills, Luanna participará de duas conferências de peso no cenário internacional. Na Yale Model United Nations, que acontece de 23 a 26 de janeiro de 2025, os alunos discutirão conflitos históricos, crises humanitárias e desafios globais atuais, promovendo a colaboração em busca de soluções. Já na Harvard Model United Nations, de 30 de janeiro a 2 de fevereiro, os estudantes assumirão papéis de líderes e diplomatas para debater questões urgentes no cenário mundial.

Essa é a primeira vez que uma estudante do Acre participa desses programas de alta relevância. A oportunidade marca um avanço para a educação e a juventude do estado, que ganha destaque em um ambiente internacional onde jovens talentos têm a chance de dialogar sobre temas globais. “Quero usar essa experiência para trazer ideias de volta para minha comunidade e inspirar outros jovens”, comentou Luanna.

Luanna embarcará para os Estados Unidos em 17 de janeiro e passará 18 dias no país. A jovem retorna ao Brasil com a missão de aplicar o que aprendeu e seguir inspirando outros estudantes a persistirem em seus sonhos.