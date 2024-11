Juliana Marques Cordeiro é eleita nova defensora publica-geral do Acre

Nesta segunda-feira (25), Juliana Marques Cordeiro foi eleita a nova defensora pública-geral do Estado do Acre para o biênio 2025-2027. Candidata única, seu nome foi aprovado por meio de votação interna, marcando a continuidade de sua trajetória na gestão da Defensoria Pública. Ela vai suceder a atual defensora pública-geral, Simone Santiago.

Atualmente subdefensora-geral, Juliana possui ampla experiência na Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC). Ela também preside o Conselho Gestor do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM ACRE/CONGEST) e atua no atendimento especializado em saúde. Com a eleição, o nome da defensora pública será designado ao governador Gladson Cameli, conforme disposto no art. 4 da Lei Complementar Nº 158, para formalização da nomeação.

A posse está prevista para 30 de janeiro de 2025. O processo eleitoral foi prorrogado pela Comissão Eleitoral da DPE/AC, composto pela defensora pública Juliana Caobianco Queiroz Mateus Zanotti, como presidente, e pelos defensores públicos Wânia Lindsay de Freitas Dias e Bruno José Vigato , atuando como primeiro e segundo secretários, respectivamente.