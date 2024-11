Justiça aceita denúncia do MPAC e filho acusado de matar a própria mãe a facadas vira réu

O juiz Robson Aleixo, da 1ª Vara do Tribunal do Júri, aceitou a denúncia do Ministério Público do Acre (MPAC) e tornou réu o auxiliar de serviços gerais Eduardo da Costa Azevedo, de 23 anos, acusado de matar a própria mãe, Márcia Maria da Costa Azevedo, de 47 anos, a facadas. O jovem vai responder na justiça por homicídio com três qualificadoras e fraude processual.

Eduardo da Costa Azevedo, 23 anos, foi preso após confessar ter matado a própria mãe com cinco golpes de faca, na manhã de sábado (2), dentro da residência da família, localizada na Rua Álvaro Inácio, no Conjunto Esperança, em Rio Branco.

VEJA MAIS: Vizinhos encontram mulher morta dentro da própria residência em Rio Branco; saiba detalhes

Segundo informações de agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), foi feito um levantamento de informações, e Eduardo acabou caindo em contradição diversas vezes, sendo então levado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), onde, na Unidade de Segurança Pública, confessou a autoria do crime e deu detalhes do ocorrido.

Segundo ele, a mãe dele havia saído para comprar pão e, ao retornarem, eles estavam na parte de trás da cozinha. Em dado momento, ela teria pedido para ele não comer o pão que acabara de comprar, o que deu início a uma discussão entre os dois.

Durante o desentendimento, ela teria agredido o filho com uma panelada na cabeça. Nesse momento, ele afirmou que perdeu o controle, pegou uma faca que estava sobre a pia e desferiu cinco golpes contra a mãe, sendo três no pescoço, um no peito e outro na cabeça.

Após matar a mãe por volta das 6h, o criminoso foi trabalhar e, às 12h, retornou com uma amiga. Ao chegar na residência, ele fingiu ter encontrado a mãe morta e, junto com a amiga, acionou a polícia e o Samu.