Justiça condena a mais de 20 anos o assassino que executou jovem por ser homossexual

Na última semana, a Comarca de Epitaciolândia condenou Josleito de Castro Filho, o “Dito”, por executar o jovem Rafael Bruno Pereira Sobreira, na Mercearia do Fábio, em janeiro do ano passado.

SAIBA MAIS: VÍDEO: criminoso invade mercado e mata jovem com vários tiros no interior do Acre

Ele foi condenado a 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Nos autos, culpabilidade dele foi valorada negativamente em razão de ter havido uma premeditação dos crimes. Conforme as imagens de segurança do estabelecimento comercial, o homem visitou a mercearia dois dias antes do delito efetivo, com a intenção de matar a vítima, que não estava presente como esperado naquele dia.

VEJA MAIS: Homem que teria executado jovem por ser homossexual é preso após confessar crime

A condenação levou em consideração que essa premeditação demonstrou um maior grau de reprovabilidade na conduta do réu, pois evidenciou que houve mais tempo para reflexão e preparação psicológica para o ato criminoso. Na dosimetria da pena, também foram considerados os maus antecedentes criminais.

Por fim, as circunstâncias da prática do delito foram avaliadas negativamente, em razão dos disparos com arma de fogo terem sido efetuados em local público com movimento de pessoas.

“Isso demonstra um desprezo ainda maior pela vida humana, não apenas da vítima visada, mas também de eventuais transeuntes que poderiam ter sido atingidos”, assinalou a juíza Joelma Nogueira.

Josleito confessou o crime do assassinato do rapaz, identificado por Rafael, morto por ser faccionado e homossexual, condição inaceitável entre os criminosos. “Dito” foi preso numa casa do bairro “Favelinha”, também em Epitaciolândia, onde se encontrava na companhia de comparsa, que também foi preso.

Ele não poderá recorrer da sentença em liberdade.