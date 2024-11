Justiça do Trabalho suspende audiências e prazos processuais durante eleição da OAB no Acre

Os advogados do Acre vão escolher nesta sexta-feira (22) a nova presidência da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC) para o triênio 2025-2027. Com isso, foi solicitado um pedido de suspensão de audiências e prazos processuais nos tribunais, com o deferimento aceito pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT-14).

O pedido, segundo a OAB, busca garantir que todos que devem participar da votação no estado, desde que em situação financeira e eleitoral regular, possam ir ao pleito sem prejuízo de suas atividades profissionais.

O pedido de suspensão foi feito também para o Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) e da Seção Judiciária Federal no Acre. No entanto, o TJAC indeferiu o pedido, e a entidade ainda aguarda manifestação da Justiça Federal. A solicitação baseou-se em precedentes de tribunais de outros estados que adotaram medidas similares em ocasiões eleitorais.

As chapas que concorrem à eleição da OAB-AC são:

– Chapa 5: “OAB em Defesa da Advocacia” , com candidato à presidência Marina Belandi e vice-presidente Adriano Iurconvite;

– Chapa 7: “União para Seguir Avançando”, com candidato à reeleição Rodrigo Aiache e vice-presidente Thaís Moura.