Lilo & Stitch: Live-action da Disney ganha primeiro trailer

O remake live-action de Lilo & Stitch ganhou seu primeiro trailer e como não poderia deixar de ser, o grande destaque é o alienígena, que aparece destruindo tudo em uma praia.

O filme é dirigido por Dean Fleischer Camp, de Marcel, a Concha de Sapatos, e conta com o retorno de Chris Sanders, que dubla o Stitch. O live-action foi pensado no início como um lançamento do Disney+, mas foi confirmado como uma estreia da Disney para os cinemas.

O elenco será liderado por Sydney Agudong, que vive Nani, e tem ainda Zach Galifianakis, Billy Magnussen, Courtney B. Vance e Tia Carrere.

Lançada originalmente em 2002, a animação narra a história de Lilo, uma garotinha solitária no Havaí, que encontra um amigo no alienígena Stitch, criado para ser uma força de destruição. Já a nova versão teve estreia confirmada para 23 de maio de 2025.