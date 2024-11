Litro da gasolina chega a R$ 13 em município do Acre e moradores relatam drama: “Viver aqui é muito difícil”

Um litro de gasolina no município do interior do Acre, Jordão, chegou ao preço de 13 reais, na última segunda-feira (05). A cidade possui apenas um posto de combustível. O preço é o dobro do custo do veiculado na capital acreana, Rio Branco.

“Viver aqui é muito difícil, os preços são altos demais. Quem ganha um salário, só não passa fome pela misericórdia do Senhor”, conta Antônio Souza, de 36 anos, morador do município.

Por não ter ligação por via terrestre, só se pode chegar no Jordão e nos três demais municípios afastados do estado, Santa Rosa, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, por meio de avião ou de barco.

Com os rios com nível baixo nesta época do ano, o preço dos produtos ficam ainda mais caros. Além da gasolina, outra dificuldade da população do Jordão é a compra do gás de cozinha. A recarga de um botijão de 13 quilos custa entre R$240 a R$250 nestes locais.