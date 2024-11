Loja de telefonia tem princípio de incêndio e bombeiros são acionados em Rio Branco

Uma loja da empresa de telefonia Oi teve um princípio de incêndio no final da tarde desta sexta-feira (1). O fato aconteceu no prédio da operadora, localizado na rua Quintino Bocaiúva, no bairro do Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações de funcionários, eles estavam trabalhando quando faltou energia no prédio. Ao saírem, já viram o padrão que abastece a loja em chamas.

Rapidamente, pegaram os extintores de incêndio e conseguiram controlar as chamas.

O Corpo de Bombeiros Militar do 1° Batalhão foi acionado e chegou rapidamente ao local, onde realizou o rescaldo e aguardou a chegada dos profissionais da Energisa para cortar o restante da energia do prédio, possibilitando a avaliação das causas do princípio de incêndio.

