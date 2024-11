“Looking For Love”: Anitta e Alok lançam parceria em novo single; ouça

A cantora Anitta, 31, e o DJ Alok, 33, lançaram uma parceria com o single “Looking For Love”, na noite desta quinta-feira (14). O feat entre os artistas brasileiros estava engavetado desde 2017 e já está disponível nas principais plataformas musicais.

Para promover o lançamento da música, a dupla movimentou as redes sociais, enaltecendo os feitos de seus maiores hits e que os colocavam, ora um, ora outro, na liderança.

A falsa troca de farpas, inclusive, rendeu uma série de suposições entre fãs e internautas. “Foi muito fácil trabalhar com Anitta, a parte mais difícil foi bater as agendas”, contou Alok.

Em entrevista realizada ao canal Bis no tapete vermelho do Grammy Latino 2024, nesta quinta-feira (14), a diva pop deu mais detalhes sobre a canção:

“É uma forma de crítica também, eu queria muito ressaltar essa coisa que hoje em dia, as pessoas não estão olhando para a qualidade da música e sim para os números que ela alcançou e para o marketing e quantas pessoas escutaram e acaba que isso vai perdendo a coragem do artista de ser uma coisa original, de arriscar e não ter tantos números assim”, cita.

Por lá, ela também enfatiza que essa é a ideia do clipe, onde um ultrapassa o outro. “A letra é ‘Looking For Love’, mas não é love de um relacionamento, é um ‘Looking For Love’ de sempre mais público, de mais pessoas, de mais números e a gente mesmo, nunca satisfeitos”, explica.

Além de se apresentar na cerimônia, Anitta está concorrendo a estatueta de Gravação do Ano pela composição de “Mil Veces”.“Joga Pra Lua”, a parceria de Anitta com Dennis e Pedro Sampaio também foi indicada em Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa.

Alok, por sua vez, também recebeu duas indicações ao prêmio. Com as músicas “Drum Machine”, parceria com DJ Pickle, e “Pedju Kunumigwe” com os Guarani Nhandewa concorrem à Melhor Interpretação de Música Eletrônica Latina, uma categoria inédita. Confira a lista de brasileiros premiados na cerimônia.

Ouça “Looking For Love”, parceria de Anitta e Alok