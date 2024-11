Luiz Theodoro: inauguração da Casa Nobre Conceito, em Rio Branco; VEJA FOTOS

REQUINTE E BOM GOSTO!

Prestigiei na última sexta-feira (8) a super inauguração da Casa Nobre Conceito na nova Avenida Ceará. A loja é lindíssima com moveis e produtos de altíssima qualidade para você decorar com bom gosto e requinte a sua casa ou escritório. De parabéns as amigas Rosa e Rosiane Nobre pela ousadia e bom gosto das peças que trazem um novo conceito na arte de docorar ambientes. Confira os flashes da noite maravilhosa!

FEIJOADA DO THEODORO 2024

Dia 30 de novembro vamos reunir quatrocentos convidados no Quintal do Brothers pra a tradicional Feijoada do Theodoro com um super show de Bruno damasceno e banda para animar os convidados. os convite estão sendo disputados na loja Iris Tavares ou reservas pelo fone 992157857. Você é meu convidado Especial!