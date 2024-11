Mais de 110 toneladas de entulho são retiradas do Igarapé São Francisco, em Rio Branco

A Secretaria de Governo (Segov), junto de outros gestores envolvidos no projeto de limpeza do Igarapé São Francisco, na capital do estado, para discutir acerca dos resultados obtidos até o momento.

O gestor da secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo, Egleuson Araujo, fala do trabalho realizado ao longo dos 21 dias de operação.

“Junto ao pessoal do Iapen tivemos a mão de obra carcerária. E com o apoio do Deracre, foi feita a retirada de mais de 112 toneladas de entulhos. Essa foi uma ação muito positiva realizada nesses 22 quilômetros de extensão, e agora estamos programando para entrar nos próximos igarapés que são afluentes do Igarapé São Francisco”

A conscientização também vem sendo debatida e incentivada, para que além da limpeza que vem sendo realizada pelo poder público, a população passe a ser mais consciente com os cuidados relativos ao igarapé.

“Nós precisamos cada vez mais intensificar essas ações de conscientização para que em pouco tempo elas deixem de existir, porque elas só deixarão de existir quando a população se conscientizar de não jogar seus entulhos dentro dos igarapés e dentro do rio”, foi o que disse o titular da Segov, Luiz Calixto.

A operação foi realizada em sua totalidade entre os dias 11 e 25 de outubro, em cerca de 22km do Igarapé São Francisco, e incluiu a remoção de resíduos sólidos, entulhos, galhos e troncos.

No perímetro urbano, os trechos que passam pelos bairros Universitário, Mocinha Magalhães, Joafra, Conquista, Santa Quitéria, Raimundo Melo, Vila Ivonete, São Francisco, Jardim Tropical e Adalberto Aragão foram beneficiados.