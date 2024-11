Mais uma vítima denuncia ter sido estuprada por ex-PM: “Me abusou enquanto eu dormia”

Deusiane Melo de Alencar, ex-Policial Militar, acusado de estupro de vulnerável, estupro, auto de prisão em flagrante por crime do sistema nacional de armas e diversas ações penais sobre violência doméstica contra mulher, é suspeito de ter abusado mais uma vítima, que não foi identificada e relatou a violência sofrida ao ContilNet nesta sexta-feira (08).

Na última quinta-feira (7), uma primeira vítima havia relatado os supostos estupros em entrevista exclusiva ao ContilNet.

Relato da segunda vítima

“No dia 28 de Abril, duas primas minha me chamaram pra ir para um banho e junto, foi o Deusiane e outro rapaz. A gente foi pro banho, na volta fomos pra casa do rapaz, chegando lá eu já havia ingerido bebida alcoólica e o Deusiane passou a mão em mim. Eu me assustei e pedi pra ele não fazer aquilo novamente e me afastei”, começa a relembrar.

Já alcoolizada, a segunda vítima de Deuziane diz que foi preciso que suas irmãs dessem banho nela. Após o jantar, um outro rapaz lhe ofereceu bebida. Após beber muito, a vítima chegou na casa de sua prima às 01 da madrugada. Ela foi dormir e a sua última lembrança foi dos dois rapazes na frente de casa. Até que, ela acordou.

“Eu só lembro de acordar sem roupa e estar aquela confusão doida, quando me vi naquela situação comecei a perceber o que havia acontecido. Comecei a chorar muito e sentir muito nojo de mim. Pedi pra minha prima me levar no banheiro, fiquei desesperada e ele veio atrás da gente ameaçando e chamando a gente de puta e foi embora”, detalha.

Após fugir com a prima para a casa da mãe, por estar com medo, ela soube o que realmente aconteceu, quando sua amiga lhe contou:

“Ela me disse que estava no quarto com a minha prima e ouviu alguém andando na casa. Então, ela se levantou e foi na frente e viu que o Deusiane não estava na frente da casa. Foi na hora que ela se tocou e foi no quarto pra me ver e viu ele tendo relação sexual comigo desacordada. Ela comentou também que puxou ele de cima de mim e ele caiu no chão e já pegou a arma, apontando pra mim e pra minha prima”, finaliza.

A vítima entrou com a denúncia, que segue nos trâmites da justiça:

“Eu espero que a justiça seja feita e que ele pague por todos os crimes que já cometeu. Só a justiça pode parar esse homem e minha única esperança pra poder viver em paz é saber que ele não está fazendo outras vítimas”, declara.

O que diz a Polícia Militar

Ao ContilNet, a Polícia Militar garante que “O ex-PM DEUSIANE MELO DE ALENCAR não faz parte dos nossos quadros desde 14 de março de 2024”. Além disso, a corporação informou que ele ‘foi excluído justamente por não possuir requisitos éticos e morais para continuar nos nossos quadros’, afirma.

O acusado está preso no Pelotão Ambiental da PM desde o dia 22 de outubro de 2024, contudo, a corporação solicitou à juíza a transferência dele para outro lugar.

O ContilNet tentou contato com a advogada Helane Christina, que representou o policial na audiência de custódia. Contudo, ela declarou que não faz mais parte da defesa de Deusiane. Questionada sobre quem seria o novo advogado do ex-PM, ela não soube responder. O espaço segue aberto para a defesa se pronunciar.