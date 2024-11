Manutenções na ETA II levam à redução do abastecimento de água por mais de um mês

Os moradores de Rio Branco vão enfrentar uma redução no abastecimento de água até, pelo menos, 20 de dezembro. A decisão vem por conta da manutenção nos decantadores da Estação de Tratamento de Água II (ETA II), realizada pelo Sistema de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb).

O trabalho começou a cerca de duas semanas e deve ser concluído no final do ano, segundo nota divulgada pelo Saerb. Durante o período, o fornecimento de água foi reduzido de mil para 850 litros por segundo. A recuperação do decantador nº 4, responsável por separar sólidos e líquidos no tratamento de água, está em andamento.

Outros serviços incluem a manutenção de filtros, retirada e substituição do leito filtrante e reparos nos blocos Leopold.

Em março, durante a cheia do Rio Acre, a distribuição foi reduzida e chegou a ser suspensa devido a falhas nas estações ETA I e ETA II. Em abril, um desmoronamento de terra comprometeu a estrutura da ETA II, afetando três bairros.

A rápida redução do nível do Rio Acre também foi registrada como um fator agravante. Em menos de um mês, o rio baixou mais de 13 metros, saindo de 17,89 metros para 4,48 metros, segundo a Defesa Civil Municipal.

Em julho, o colapso da estrutura da ETA II afetou mais de 250 mil pessoas. Em agosto, problemas com bombas da estação causaram novas interrupções no fornecimento, atingindo mais de 20 bairros.