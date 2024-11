MC Daniel, Popó, Wanderley Andrade e mais! Celebridades chegam ao Acre para jogo solidário

O Acre será palco de um evento beneficente inédito nesta terça-feira (26), às 19h, na Arena da Floresta, em Rio Branco. A primeira edição do “MC Daniel, Marcão e Amigos Contra a Fome” reunirá artistas, influenciadores e ex-atletas de renome nacional, com o objetivo de arrecadar alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade.

Nesta segunda-feira (25), diversas personalidades começaram a chegar a Rio Branco, incluindo a dupla sertaneja João Lucas e Marcelo, os influenciadores Brabo Gordinho e Mateus Souza, além de grandes nomes do esporte, como Marcelinho Carioca. Outros nomes confirmados são Aloísio Chulapa, Amaral, Túlio Maravilha e o ex-pugilista Acelino “Popô” Freitas.

A coluna Douglas Richer, do ContilNet, conversou com exclusividade com Marcos Diniz, o Marcão, um dos organizadores do evento. Durante a entrevista, Marcão destacou a importância do futebol solidário e o engajamento de todos os envolvidos.

“Estamos muito animados com esta primeira edição, que une o poder do esporte à solidariedade. Nossa ideia é aproveitar a presença dessas grandes personalidades para inspirar e mobilizar a comunidade em prol de quem mais precisa. Cada doação representa um ato de generosidade que pode transformar a realidade de muitas famílias carentes em Rio Branco”, declarou Marcão.

Os ingressos para o jogo podem ser adquiridos mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis, que estão sendo arrecadados nas unidades do Mercale e Atacale. Toda a arrecadação será destinada a instituições de caridade da capital.

