Mega-Sena: 16 apostas do Acre são premiadas e faturam bolada em dinheiro; veja

A Caixa Econômica Federal realizou na noite da última quinta-feira (7), o sorteio das seis dezenas do concurso 2794 Mega-Sena. No Acre, 16 apostas acertaram a quadra e faturaram, no total, R$ 30.499,42.

Dos bilhetes premiados, as apostas saíram de Brasiléia, Rio Branco, Tarauacá e Mâncio Lima.

As seis dezenas sorteadas na noite da última quinta-feira foram 03, 09, 14, 20, 28 e 52. Ninguém acertou todos os números e o prêmio acumulou. O próximo sorteio acontece no sábado (9), e tem como estimativa o prêmio de R$ 200.000.000,00