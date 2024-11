Meses antes de ser executado, empresário falou em entrevista sobre ‘pessoas que orquestraram um plano’ para matá-lo

Seis meses antes de ser assassinado a tiros no Terminal 2 do Aeroporto de Guarulhos (SP) , na tarde desta sexta-feira, o empresário Antônio Vinicius Lopes Gritzbach afirmou em entrevista que foi alvo de “pessoas que orquestraram um plano” para matá-lo. Corretor de imóveis, ele foi jurado de morte pelo Primeiro Comando da Capital (PCC), já tendo sido vítima no passado de um sequestro que teria sido orquestrado pelo grupo criminoso.

A facção o acusou de ter desviado R$ 100 milhões da organização e de ter ordenado a morte do traficante Anselmo Becheli Santa Fausta, o Cara Preta, e do motorista dele, Antônio Corona Neto, o Sem Sangue. Os valores teriam sido entregues pelo criminoso a Gritzbach para que fossem investidos em criptomoedas. Com a morte do traficante, ocorrida em 2021, o PCC chamou o corretor de imóveis para “conversar” na casa de um integrante do grupo.

— Era uma relação de cliente (com o Anselmo). Não desconhecia esse apelido (Cara Preta). Era uma pessoa do bem. A minha atribuição era intermediar a compra e venda de imóveis. (Ele me procurou e disse) que queria investir. Fez uma compra de R$ 12 milhões. Ele era uma pessoa que tinha família, que frequentou o escritório algumas vezes. Não tinha inimizade, descontentamento (entre nós) — disse em entrevista ao Domingo Espetacular, da TV Record.

O corretor de imóveis também foi questionado sobre como recebeu a morte de Anselmo e Antônio:

— Não foi fácil porque eram clientes. Em momento algum (achei que seria acusado). Não mandei matar ninguém. Eu não tive participação nenhuma. Em nenhum momento o Anselmo me incomodou. (Estou sendo acusado injustamente) porque talvez teria um plano deles que deu errado e eu não morri. Pessoas que orquestraram um plano de me matar.

‘Tribunal do crime’

Gritzbach descreveu ter ficado em poder da facção por 9 horas durante um “tribunal do crime”, em depoimento prestado às autoridades. Ele foi liberado sob a promessa de que iria reaver o montante, mas acabou preso e decidiu contar o que sabia. Em setembro de 2023, a defesa do homem ofereceu uma delação premiada ao Ministério Público de São Paulo, homologada pela Justiça em abril deste ano.

Na delação, Gritzbach acusou também dirigentes ligados a empresas que agenciam jogadores de futebol de terem lavado dinheiro do PCC. Um dos envolvidos é Danilo Lima de Oliveira, o Tripa, da Lion Soccer Sports.

Tripa seria um dos presentes no sequestro de Gritzbach, no qual o delator relatou ter sido torturado. Segundo Gritzbach, ele era o mais violento entre os sequestradores. Tripa teria mandado o corretor ligar a familiares para se despedir e ameaçou esquartejar a vítima. A empresa da qual Danilo Oliveria é sócio agencia jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro.

Antônio Vinicius Lopes Gritzbach foi executado a tiros no fim da tarde desta sexta-feira. Outras três pessoas foram baleadas no ataque. Os atiradores do local em um Gol preto, que foi abandonado nas imediações do aeroporto e depois localizado pela polícia.