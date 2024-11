“Minha ideia era fazer The Wall [álbum de rock do Pink Floyd], mas com um guarda-roupa melhor e mais glamouroso, cheia de cultura pop”, disse Cyrus entrevista.

Segundo o texto, divulgado nesta quarta-feira (20), a agora vencedora de dois prêmios Grammy, o mais importante da indústria musical, está produzindo o sucessor do Endless Summer Vocation há, pelo menos, seis ou sete meses.

Na mesma entrevista, a dona do hit Flowers também falou sobre a vida amorosa. Há alguns anos, ela mantém um relacionamento privado com o baterista da banda Liily, Maxx Morando.

Para a Harper’s Bazaar, Miley diz que os dois são muito parecidos e não levam “a vida muito a sério”.

A cantora, que irá fazer 32 anos no dia 23 novembro, tem uma diferença de idade de seis anos. “Ele [Maxx] vê a vida de forma muito diferente de mim. Ele cresceu com um laptop. Eu tinha um computador de mesa que dividia com meus irmãos”, afirmou.

Além de namorado, Cyrus também disse que Maxx estará presente no seu novo álbum como produtor. Segundo ela, trabalhar com o parceiro não é um grande problema. “Trabalhei com meu pai [na série Hannah Montana]. Foi assim que eu e meu ex-marido [Liam Hemsworth] nos conhecemos. Sempre trabalhei com pessoas que amo e Maxx me inspira muito”, disse a estrela pop.

No seu último disco, ele participou da produção de duas canções: Violet Chemistry e Handstand.

O novo projeto ainda não tem data de lançamento, mas ainda neste ano, Miley irá participar da trilha sonora do filme The Last Showgirl, estrelado por Pamela Anderson, com a música Beautiful That Away, escrita por ela, seu produtor de longa data, Andrew Wyatt [ganhador de um Oscar], e a cantora e compositora sueca Lykke Li.