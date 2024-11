Minissérie ‘Senna’ estreia essa semana: veja a data e onde assistir

A minissérie ‘Senna’ é uma das mais aguardadas do ano. A estreia mundial será nesta sexta-feira (29). No ano em que marca os 30 anos da morte de Ayrton Senna, a série reproduz a atmosfera dos anos 80 e 90 para contar a história do piloto ícone da Fórmula 1 e admirado por muitos brasileiros.

Quando estreia e onde assistir a Minissérie ‘Senna’

Estreia mundial : 29 de novembro, sexta-feira;

: 29 de novembro, sexta-feira; Onde assistir : Netflix;

: Netflix; Episódios: 1ª temporada com 6 episódios.

‘Senna’ é uma série produzida pela Gullane e realizada com o apoio da Senna Brands e da família do piloto. Para a produção foram recriadas pistas de corrida e carros icônicos com que o tricampeão da Fórmula 1 correu.

Filmada em vários países, a minissérie foi gravada em países como Brasil, Argentina, Uruguai e Irlanda do Norte. As cenas de corrida foram gravadas, principalmente, em autódromos argentinos e 22 réplicas idênticas de carros foram construídas.

Os carros que Ayrton Senna pilotou na Fórmula 1

Além disso, os efeitos visuais foram essenciais para trazer de volta mais de 80 carros, compondo equipes completas, e reconstituir por completo autódromos em 21 corridas emblemáticas da carreira de Ayrton Senna.

A vida pessoal do piloto também está presente na série, dando aos fãs a oportunidade de conhecer melhor as ambições, sonhos, desafios e obstáculos que marcaram quem foi Ayrton. O ator Gabriel Leone faz Senna, enquanto Pâmela Tomé será a apresentadora Xuxa.