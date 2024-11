Missionário leva esperança às comunidades isoladas no interior do Acre e Amazonas; FOTOS

O missionário Gean Mota Cavalcante dedica-se a transformar a vida de ribeirinhos e moradores de comunidades isoladas em Sena Madureira (AC) e Boca do Acre (AM). Em entrevista ao ContilNet, nesta segunda-feira (11), Cavalcante fala mais sobre seu trabalho na Missão Ribeirinhos do Acre, desenvolvida nos municípios de Sena Madureira e Boca do Acre.

“Sou o missionário Gean Cavalcante da Mota, natural de Sena Madureira, casado há 21 anos com Samya Souza, temos 2 filhas, Aysha Isabelly e Amina Bella, congregamos no Ministério Sal da Terra”, descreve o entrevistado.

Com o apoio de doações, Gean leva não apenas a palavra de Deus, mas também assistência social e médica, além de ações como a construção de poços artesianos e banheiros ecológicos.

Evangelho e trabalho comunitário

“Conseguimos alcançar essas comunidades mais distantes dos Rios e ramais de nosso município através de ajuda e doações de amigos de vários locais. Desenvolvemos o trabalho de evangelismo de crianças e adolescentes e ainda adultos. Realizamos ainda, trabalhos de cunho social nessas referidas comunidades, proporcionando o bem comum”, conta o missionário.

Junto à sua equipe, ele realiza evangelização para crianças e adultos, distribuindo brinquedos, roupas e kits de higiene. Dentro da missão ainda são desenvolvidos alguns projetos como o Projeto Casa Feliz, implantação de poços artesianos nas comunidades, construção de banheiros ecológicos.

“Percorremos os ramais de nosso município levando a palavra de Deus, as boas novas de Jesus Cristo, até que todos saibam que Jesus Cristo é o SENHOR!”, declara Gean Mota.

Como ajudar

Se você quiser conhecer um pouco mais da missão e dos projetos, ou ser mais um parceiro dessa missão entre em contato (68) 99991-3132, nos sigam nas redes sociais @missionariogeanmota.

Confira fotos das missões de Gean Mota Cavalcante e sua família no Acre e Amazonas: