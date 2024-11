Moradores acham duas pítons escondidas no mesmo vaso sanitário

Encontrar uma píton no vaso sanitário de casa já seria suficiente para assustar qualquer pessoa, mas uma família em Hervey Bay, na Austrália, teve essa surpresa duas vezes em uma só semana.

Em 22 de outubro, Drew Godfrey, socorrista da Hervey Bay Snake Catchers, foi chamado para retirar uma píton-reticulada que havia sido encontrada no vaso sanitário da residência. “O dono nos chamou depois de ver a cobra enquanto usava o banheiro”, contou Drew à “Newsweek”. Segundo ele, era uma fêmea, que provavelmente entrou ali para umedecer a pele antes de trocá-la.

Após capturar a píton e compartilhar imagens do resgate no Facebook, Drew achou que o incidente estava resolvido. No entanto, apenas três dias depois, em 25 de outubro, os moradores ouviram outro assobio vindo do banheiro, descobrindo uma nova píton no vaso — dessa vez, um macho da mesma espécie.

Mais uma vez, a equipe da Hervey Bay Snake Catchers foi acionada para a remoção do animal. Desde então, a família não precisou de ajuda para capturar mais visitantes inesperados.