Morte de Quincy Jones: famosos prestam homenagens ao músico

Milton Nascimento (cantor): Hoje amanheci com a triste notícia da partida do meu grande e amado amigo, Quincy Jones. Quincy foi um grande admirador e disseminador da música brasileira pelo mundo, e produziu muitos dos discos mais emblemáticos e importantes da história da indústria musical. Há um tempo, ele me ligou por videochamada, e matamos um pouco da saudade, que, agora, será eterna. Descanse em paz, querido irmão.

Gloria Esfefan (cantora): O mundo está diferente hoje porque Quincy Jones nos deixou. Mas, ao longo de sua vida, em todos os palcos, ele mudou nossa existência para melhor com cada nota musical que criou e com todos que tocou com seu amor. Sinto privilegiada por ter estado em sua esfera e poder vivenciar em primeira mão a maravilha que foi e sempre será “Q”, Sr. Quincy Jones. Que ele descanse em paz e poder e que sua amada família sinta verdadeiramente o amor que ele deixou a eles e a nós como seu legado mais importante.

Luiz Thunderbird: Perdemos Quincy Jones. O mundo que faça silêncio por alguns instantes para homenagear esse monstro sagrado da música. Ele produziu Frank Sinatra, Sarah Vaugham, Ray Charles, Michael Jackson, entre tantos outros artistas monumentais. Viva Quincy Jones!

