Mostra de games, painéis e meet & greet; veja a programação do 2º dia de Gamecon

O segundo dia de Gamecon Acre 2024 tem início na manhã desta sexta-feira (1º), na Uninorte, em Rio Branco.

No início da manhã, acontece o painel “Produção de Conteúdo para Games”, no palco principal, com Théo Azevedo, fundador e CEO da Theogames, Pablo Miyazawa, jornalista de games e Phoenix, CEO e Co-Fundador da Flow Games.

Já às 10h acontece a palestra “A Amazônia precisa da indústria criativa”, no palco principal, com Olímpio Neto, CEO da Petit Fabrik. Às 11h, a programação dá continuidade com a palestra “Direção Criativa: Quando a arte e os games se encontram” com o palestrante Estevão Queiroga, sócio e diretor criativo da Petit Fabrik, músico e compositor.

Na parte da tarde, acontece a palestra “A Jornada de Pedro Caxa: Estratégias de Inovação e Marketing no Mercado de Games”, com Pedro Caxa, head de games e marketing na Tectoy.

Já às 15h, acontece o painel “Cases da Mostra Competitiva de Jogos da Amazônia Legal”, com Olímpio Neto, CEO da Petit Fabrik.

Jogos representados:

A Clareira (AM)

RoboGal (MA)

Guardião Soturno (AC)

North Athens (AM)

TeamSquad (AP)

Phoenix, CEO e Cofundador da Flow Games, a grande atração do dia, sobe ao palco às 16h30.

Logo após acontece o bate-papo: Fortalecendo a Comunidade de Cosplayers do Acre, na Sala Cosplay. Às 17 acontece o anúncio dos vencedores da Gamecon Jam.

Por fim, acontece o Concurso de Desfile Cosplay, às 18h30.