Motorista de transporte escolar é preso suspeito de abusar sexualmente de crianças

O motorista de um veículo de transporte escolar da prefeitura de Aragoiânia foi preso por estupro de vulnerável. Segundo a Polícia Militar (PM), o idoso de 72 anos teria abusado sexualmente de duas crianças de 7 e 8 anos. A denúncia foi feita pela tia de uma das vítimas, que detalhou o crime para uma escrivã da Polícia Civil.

Segundo o boletim de ocorrência, uma das vítimas, a criança de 7 anos, contou que o motorista passou a mão nas pernas dela e nas partes íntimas e fez o mesmo com outra menor de 8 anos – a menina confirmou a versão. Conforme a polícia, o suspeito cometia o crime ao final do trajeto escolar e depois fazia ameaças para que as jovens mantivessem silêncio.

Apesar das ameaças, a criança detalhou o crime para uma escrivã da Polícia Civil da cidade. O homem foi preso em sua residência e passou por exame de corpo de delito.

A Secretaria de Educação do Município de Aragoiânia informou que agiu prontamente para garantir que todas as medidas cabíveis no âmbito administrativo fossem tomadas e que está colaborando com as autoridades para a apuração dos fatos, com a respectiva responsabilização, caso comprovado a prática do crime.