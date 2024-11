Motorista desatento abre a porta do carro e derruba motociclista em Rio Branco; mulher vai parar no PS

A motociclista Edileuza de Freitas Santos, 28 anos, foi vítima de um acidente de trânsito na noite desta terça-feira (19), próximo ao Educandário Santa Margarida, na Rua Minas Gerais, no bairro Preventório, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Edileuza trafegava no sentido bairro-centro em uma motocicleta modelo Fan, de cor cinza e placa NAE-8728, pela Rua Minas Gerais, quando o motorista de um carro modelo Virtus, também de cor cinza e placa REM-1H66, parou mais à frente, na lateral da pista. Sem verificar o tráfego, o motorista abriu a porta repentinamente, o que fez com que Edileuza colidisse contra a porta e caísse no asfalto. Com o impacto, a motociclista sofreu várias escoriações e uma fratura na clavícula direita.

Populares que passavam pelo local ajudaram a vítima e acionaram a polícia e uma ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros atendimentos à motociclista. Após os primeiros socorros, Edileuza foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco, com estado de saúde considerado estável.

O Policiamento de Trânsito também foi acionado e isolou o local para o trabalho da perícia. Após os procedimentos de praxe, a motocicleta e o carro foram liberados.

Veja fotos: