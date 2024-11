MPAC denuncia policial civil e comparsa por assassinato e tentativa de homicídio contra adolescente

O policial civil Elves Gomes de Lima, preso em Feijó, interior do Acre, envolvido na morte de Antônio Luan Menezes Viana, 21 anos, e atirar contra um adolescente de 16 anos em setembro deste ano, acaba de ser denunciado pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), através da da promotoria de Justiça Criminal do município. Além do policial, um outro nome – cuja identidade não foi revelada – foi denunciado também.

O caso ocorreu em 20 de setembro deste ano, no centro de Feijó. De acordo com a denúncia, os dois acusados, sendo um deles um policial civil, agiram em conjunto, e por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa das vítimas. Eles assassinaram a vítima com disparo de arma de fogo, e, no mesmo ato, tentaram contra a vida do adolescente.

O promotor de Justiça Lucas Nonato pede na denúncia a responsabilização do agente de polícia pelos crimes de homicídio qualificado, tentativa de homicídio, fraude processual e por dirigir sob efeito de álcool. Já o outro acusado é denunciado por homicídio qualificado, tentativa de homicídio por e dirigir sob efeito de álcool.