Mulher de 28 anos perde parte do cabelo após ser picada por carrapato

Uma mulher de 28 anos de Boston, nos Estados Unidos, perdeu grande parte do cabelo depois de ser picada por um carrapato. O caso foi reportado por pesquisadores do Centro Médico da Universidade de Boston na revista JAAD Case Reports.

A paciente, que não teve o nome identificado, contou aos médicos que inicialmente percebeu a queda de alguns fios no topo da cabeça, onde foi picada pelo carrapato.

O problema evoluiu rapidamente. Em um mês, a jovem sofria com a queda dos fios por todo o couro cabeludo, ficando com áreas calvas e pontos amarelos e pretos na cabeça.

“A alopecia por picada de carrapato, embora rara, manteve um curso clínico relativamente previsível na paciente”, escreveram os médicos no relato do caso.

De acordo com os pesquisadores, a fixação do carrapato no couro cabeludo normalmente induz à necrose do tecido e à formação de uma escara (tecido morto que se forma sobre a pele saudável e depois cai) que evolui para uma área com queda do cabelo, com aparência de ferida.

Nesses casos, a queda de cabelo pode durar três meses. Para algumas pessoas, no entanto, o cabelo pode demorar mais de cinco anos para voltar a crescer na área afetada.

Tratamento para queda de cabelo

A paciente de Boston tentou resolver o problema com vitaminas e injeções de esteroides, mas nenhum dos tratamentos fez com que o cabelo voltasse a crescer. Uma avaliação do Centro Médico da Universidade de Boston revelou se tratar de um quadro grave de alopecia.

O caso foi tratado com baricitinibe. O medicamento é comumente usado para o tratamento de artrite reumatoide, dermatite atópica moderada a grave e alopecia. Ele atua sobre o sistema imune, auxiliando no processo de recuperação de quadros inflamatórios.

Os primeiros resultados do tratamento foram vistos em quatro meses, quando a paciente relatou o crescimento significativo de cabelo em todos os locais onde teve queda, exceto na área da picada e imediatamente ao redor dela.