De acordo com o boletim de ocorrência, o homem, enfermeiro de profissão, estava tentando uma reconciliação com a ex-esposa e a seguiu até a residência. Após estacionarem os veículos em frente ao imóvel, os dois desceram e começaram a discutir. Durante a confusão, o portão caiu e atingiu a mãe da mulher.

O suspeito prestou os primeiros socorros à vítima no local e, com a ajuda da ex-mulher, a colocou no carro. No trajeto ao hospital, eles pararam em frente à delegacia de Cosmópolis e pediram apoio à Guarda Civil Municipal (GCM), temendo a demora na chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Agentes da GCM assumiram o transporte e levaram a vítima ao Hospital Municipal de Paulínia, mas, segundo a polícia, ela não resistiu e teve o óbito confirmado cerca de 20 minutos depois.

O ex-genro permaneceu na delegacia para prestar depoimento. Ele foi indiciado por homicídio culposo (quando não há intenção de matar) e liberado após ser ouvido. Todos os envolvidos no caso já foram interrogados, e a perícia foi acionada para investigar as circunstâncias do incidente.