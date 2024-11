I Hate It Here, do álbum The Torture Poets Department, estampou a prova. A letra foi descrita aos concurseiros e duas perguntas foram formuladas, sempre utilizando trechos da canção, e com uma mistura de português e inglês. Um print da prova foi publicado no X.

Nos comentários, muitas pessoas criticaram a escolha da banca examinadora e lamentaram a situação. “Prova hoje em dia não mede mais conhecimento técnico, por isso estamos na lanterna no ranking mundial de educação”, disse uma. “Eu levantava e ia embora da sala de prova. Que vergonha”, lamentou outra. “A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior”, falou uma terceira.

Fuvest 2025

A primeira fase da Fuvest, o vestibular da Fundação Universitária para o Vestibular para ingressar na Universidade de São Paulo (USP) acontece neste domingo (17/11). Com 90 questões de múltipla escolha e cinco horas de duração, a prova é dividida em questões de português e literatura, história, geografia, matemática, física, química, biologia e inglês.

Com 8.747 vagas, contando os treineiros, o vestibular da Fuvest 2025 teve 107.330 inscritos. As vagas são divididas em 4.888 para ampla concorrência, 2.053 para estudantes de escolas públicas e 1.206 para pessoas de escolas públicas autodeclaradas negras, de cor preta ou parda, e indígenas.