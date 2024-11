Na conta! Mais de 133 mil famílias no Acre vão receber o Bolsa Família em novembro; veja

O estado do Acre tem 133 mil famílias registradas no Bolsa Família no mês de novembro, sendo o terceiro estado do país com menos registros. Ao todo, o Governo Federal realizou um investimento de R$96,7 milhões, que se converte em um benefício de R$728,13.

Os pagamentos tiveram início nesta quinta-feira (14), e se estendem até o dia 29 de novembro, seguindo o número final do Número de Identificação Social (NIS). Dentre os benefícios ligados ao programa, está o Primeira Infância no Acre, que adiciona R$150 para cada criança de zero a seis anos no grupo familiar.

O programa contemplou em seu grupo prioritário 378 famílias em situação de rua, 133 catadores de material reciclável, duas famílias quilombolas e 5.829 indígenas no estado.

Além disso, 144 famílias com crianças retiradas do trabalho infantil, 153 com pessoas resgatadas de trabalhos análogos a escravidão também foram contempladas neste mês de janeiro. Ao todo, os grupos prioritários somam 6.593 famílias.

Dentre as cidades do estado, a com maior número de beneficiários é a capital Rio Branco, com 45.544 famílias, seguido por Cruzeiro do Sul (14.625), Tarauacá (9.381), Sena Madureira (9.283) e Feijó (5.849).