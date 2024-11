Namoro confirmado: secretário de Gladson e modelo estão juntos há cinco meses; confira tudo

Não são apenas boatos! A coluna Douglas Richer, do ContilNet obteve com exclusividade que o secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assur Mesquita, está vivendo um namoro com a modelo fotográfica e criadora de conteúdo Paloma Amaro.

O casal, que já está junto há cinco meses, tem sido visto circulando pela cidade em clima de paixão pela capital acreana. Segundo fontes próximas, os dois estão construindo uma relação sólida e cada vez mais íntima.

Paloma, além de modelo e criadora de conteúdo, concilia sua rotina com o trabalho em uma ótica e os estudos de psicologia na Uninorte. Sobre a namorada, Assur teria confidenciado a um amigo íntimo que ela é “especial” e que o relacionamento está caminhando muito bem.

Com o namoro em ascensão, uma questão começa a surgir: será que o governador Gladson Cameli, amigo próximo do secretário, será novamente padrinho em um casamento? Resta esperar os próximos capítulos desse relacionamento, que já deu o que falar!