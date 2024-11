“Não estão bem de cabeça”, desabafa Patrícia Poeta ao falar de haters

Vira e mexe, Patrícia Poeta é alvo de ataques nas redes sociais. E o comportamento dos internautas, que se tornou uma prática na era da tecnologia, tem incomodado a apresentadora do Encontro.

A jornalista resolveu gravar um vídeo para as redes sociais, nesta sábado (9/11), para falar sobre a normalização dos haters. No desabafo, ela aproveitou para analisar o comportamento das pessoas nos últimos tempos.

“Uma coisa que vi essa semana, não pude nem comentar, mas é uma coisa que mexe comigo, me preocupa de uma certa forma… Eu vi comentários de algumas pessoas dizendo ‘hate engaja, dá visualização, dá mídia, dá seguidor, traz muitas coisas’. Fiquei pensando: que tempos são esses que a gente vive? As pessoas achando legal o hate. Hate é ódio em inglês e as pessoas achando que isso pode ser o máximo”, começou ela.

Em seguida, ela falou sobre os ataques: “Todos nós que estamos nas redes sociais conhecemos os haters que andam por aí. E e todo mundo já se tocou que, infelizmente, são pessoas que têm as próprias frustrações, infelicidades… E aí a pessoa fala ‘hoje eu vou sair atacando umas 10 — to sendo carinhosa com 10 — pra ver se eu deixo eles mais infelizes do que eu’”, apontou, antes de completar:

“Já vem de uma frustração própria, uma tristeza… É triste saber que as pessoas não estão bem de cabeça e elas jogam todo o ódio na Internet. Agora, como se não bastasse isso, tem gente que está achando legal. Que é demais o hate porque engaja. Onde a gente vai chegar com isso? Essa é a minha grande preocupação”, assumiu.

Logo depois, Patrícia Poeta avaliou: “Se as pessoas não têm o poder de amar e serem amadas, ok. Mas pelo menos precisamos aprender a respeitar e a ser respeitado. Isso que está acontecendo, de achar que esse movimento é legal, não é bom, não é normal”, encerrou.

Nos comentários, alguns famosos reagira à reflexão: “Vídeo necessário 👏👏”, elogiou Rodrigo Mussi. “Exatamente, onde vamos parar com isso? É triste, muito mais pra quem pratica do que pra quem recebe porque é isso que você falou, quem pratica não sabe amar o próximo nem a si mesmo, respeitar… Alguém infeliz, frustrado que é incapaz de perceber (ou até percebe) que todo mundo vai andar e ele não vai sair do lugar e quando vê, já é tarde demais”, afirmou o ex-BBB, Eli. “É muito triste tudo isso! 🤎”, lamentou Cacau Protasio.

Alguns seguidores da apresentadora também se manifestaram: “As pessoas estão doente em naturalizar o ódio!”, escreveu uma. “A humanidade está adoecendo 😢”, lamentou outra. “Sensata demais! Estou junto contigo nessa. 🙌🏻”, declarou uma terceira. “Em tempos de tanta ira, ser feliz e espalhar amor são atitudes revolucionárias, Pati. Então, sigamos sendo felizes e amando! ❤️”, pontuou mais uma.

Patrícia Poeta manda recado após críticas

Sempre discreta, a apresentadora Patrícia Poeta, que comanda o Encontro nas manhãs da Globo, usou suas redes sociais para se posicionar e responder as polêmicas recentes. Nos últimos dias, a jornalista foi alvo de comentários maldosos de Cariúcha e do humorista Rafinha Bastos após publicar um vídeo em que aparece sambando.

No último domingo (3/11), a famosa aproveitou o dia de sol para retocar o bronzeado e mandar uma indireta aos críticos. Em uma foto publicada no seu perfil do Instagram, Patrícia Poeta, de 48 anos, aparece usando um boné marrom com a palavra “dane-se”.

Nos comentários da publicação, seguidores apontaram que a postagem seria uma respostas às críticas recentes. “Com certeza a melhor ideia para a opinião dos outros hahahahaha Amei”, opinou um seguidor. “Melhor resposta para os haters”, apontou Martha Valéria. “É sobre isso, Patrícia”, comentou Isis Dias na publicação.

Na sexta-feira anterior (1º/11), a jornalista compartilhou com os seguidores um vídeo em que aparece ensaiando alguns passos de samba. A apresentadora do Encontro será musa da Grande Rio no Carnaval 2025. “Hoje é dia de samba, bebê”, escreveu ela na legenda da publicação.

O gingado de Patrícia Poeta, no entanto, não agradou a todos. A apresentadora Cariúcha, do Fofocalizando, não economizou nas críticas e detonou o samba no pé da contratada da Globo. “Está fazendo tudo, menos sambar. Desculpa a sinceridade. Vocês de casa sabem que eu sou sincera e eu não vou mentir pra agradar ninguém. Isso é uma vergonha. É uma vergonha para as meninas da comunidade. Essa mulher fazendo essa patifaria, ocupando o lugar”, disse Cariúcha.

A ex-peoa de A Fazenda 15 não foi a única a detonar a performance de Patrícia Poeta. O humorista Rafinha Bastos também opinou sobre o assunto. “Muito fácil vocês criticarem a moça sem saber o exato contexto. Vocês acham que ela está sambando, ela nitidamente está tendo um derrame e precisa de ajuda. Triste isso”, ironizou ele nas redes sociais.

Além da jornalista, as ex-BBBs Isabelle Nogueira e Alane Dias também foram anunciadas como as novas musas da Grande Rio. Paolla Oliveira permanece como rainha de bateria da escola, cargo que ocupa desde 2020. O desfile em 2025 vai marcar a estreia de Patrícia Poeta na Marquês de Sapucaí.