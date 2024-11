Nattan revela que bebia todos os dias, mas parou após contrair doença

Nattan contraiu H.pylori no final do ano passado e precisou cancelar uma série de shows. O cantor revelou que, após a doença, decidiu parar de beber todos os dois. Ele contou que “virou uma nova pessoa”.

O artista explicou que passou a se exercitar e se preocupar mais com a saída mental. Hoje, ele explicou que mantém um intervalo entre uma bebedeira e outra para dar um descanso ao seu corpo.

“[Estou] cuidando bem do corpo, da alimentação, deixando o álcool 80% de lado. Bebia todo dia, agora eu bebo de 15 em 15 dias. Você acorda melhor. Antes eu acordava, meu Deus, parece que um caminhão tinha passado por cima de mim. Hoje não, acordou bem, feliz”, declarou, em conversa com jornalistas no Caldas Country.

Ao falar sobre a sua vida profissional, Nattan comentou que a sua equipe é formada por seus amigos. “Quando eu comecei a fazer sucesso, as pessoas falaram: ‘A gente precisa colocar um assessor profissional…’ Eu disse, não, eu quero ver os meus amigos comigo e eu vou torná-los profissionais”, completou, alegando que eles se dão bem e estão se divertindo.