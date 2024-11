NBA: Warriors perde e Oeste tem novo líder

Dennis Schroder (31 pontos) e Cam Thomas (23) lideraram pelo Nets, enquanto Stephen Curry anotou 28 para o Warriors. Mas o time do Brooklyn, que na teoria deveria estar em reformulação, segue vencendo jogos considerados difíceis. No domingo, por exemplo, superou o Kings em Sacramento.

Por outro lado, o Warriors vinha em grande campanha e era o líder do Oeste até duas rodadas atrás na NBA. Mas derrotas para San Antonio Spurs e Nets, de forma consecutiva, ligaram o sinal de alerta no técnico Steve Kerr.

“Não quero reagir além do normal, mas são duas derrotas seguidas”, disse Kerr, em entrevista ao 95.7 The Game. “Digo, há dois jogos, todo mundo estava se sentindo bem. Vamos ter que encontrar respostas para o que aconteceu nos últimos dois jogos. Mas não acho que seja algo sobre cansaço. Acho que foi mais na parte de execução das jogadas”.

Apesar de o Nets pressionar desde o início e liderar o primeiro quarto, o então líder Warriors chegou a abrir 18 pontos no terceiro período, pouco antes de Dennis Schroder iniciar a reação dos visitantes.

“Acho que perdemos o jeito de novo, sem muita energia, sem muito esforço”, concluiu Kerr.

Agora, o Warriors soma 12 vitórias em 17 partidas, enquanto o Nets venceu oito dos 18 jogos em 2024/25

Thunder sobe

Com 37 pontos e 11 assistências de Shai Gilgeous-Alexander, o Thunder bateu o Kings fora de casa por 130 a 109. Jalen Williams adicionou 28 pontos e cinco assistências, enquanto Isaiah Hartenstein colaborou com 17 pontos e dez rebotes. Por outro lado, DeMar DeRozan anotou 30 pontos para o Kings.

Agora, com a derrota do Warriors, o Thunder assumiu o primeiro lugar no Oeste. No momento, o time possui 13 vitórias em 17 jogos. Já o Kings é o 12°, com oito vitórias em 18 partidas.

Outros jogos

Los Angeles Clippers 94 x 126 Boston Celtics

Toronto Raptors 100 x 102 Detroit Pistons

New Orleans Pelicans 110 x 114 Indiana Pacers

Orlando Magic 95 x 84 Charlotte Hornets

Dallas Mavericks 129 x 119 Atlanta Hawks

Portland Trail Blazers 98 x 123 Memphis Grizzlies

New York Knicks 145 x 118 Denver Nuggets