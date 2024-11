Nova camisa da Argentina celebra 50 anos de parceria com a Adidas

A Adidas lançou, nesta sexta-feira (15/11) uma camisa especial para celebrar os 50 anos da primeira parceria entre a Seleção Argentina e a fornecedora, que teve início em 1974. O novo uniforme é inspirado no modelo utilizado no Mundial daquele ano e fará sua estreia na próxima terça-feira (19/11), às 21h (horário de Brasília), no confronto contra o Peru, em partida válida pela 12ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, no Estádio La Bombonera, em Buenos Aires.

O design do manto preserva as tradicionais listras verticais em azul claro e branco, típicas da Albiceleste, mas com detalhes que remetem ao passado. A logo da Adidas aparece no clássico “trefoil” (logo em forma de trevo), ao lado do escudo retrô da AFA. A gola é em “V”, na cor branca, assim como os punhos das mangas. Na parte interna da gola, há um selo especial, com louros dourados, a inscrição “50 años” na parte superior e três estrelas abaixo. No interior da camisa, também aparece o sol, símbolo da Argentina, com o logo da Adidas acima, o escudo da AFA abaixo e, logo acima da marca, a frase “En el alma y en la piel” (tradução: Na alma e na pele). Já a camisa do goleiro terá a cor verde, uma homenagem aos arqueiros da década de 1970.

Onde comprar?

Atualmente, o novo uniforme está sendo comercializado exclusivamente nas lojas da Adidas na Argentina.

Outros produtos

Além da camisa de jogo, a coleção também inclui quatro novos produtos: uma jaqueta celeste, com detalhes em azul marinho e um visual retrô, que traz novamente o logo “Trefoil” e o escudo da AFA; uma calça azul marinho com três listras em azul celeste, que combina com a jaqueta; e ainda uma linha casual com camiseta e shorts nas cores azul petróleo e celeste.

Argentina nas Eliminatórias

A Seleção Argentina sofreu uma virada para o Paraguai na última rodada, perdendo por 2 a 1. Apesar do resultado, a equipe manteve a liderança das Eliminatórias, com 22 pontos, três a mais que a vice-líder Colômbia. A seleção colombiana entra em campo hoje (15), contra o Uruguai, às 21h (horário de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu.