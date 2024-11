O agro é pop, mas não é tudo: Gilson Pescador faz reflexão sobre criação de gado em Resex no Acre

O vídeo da boiada tocada em uma estrada, por seis vaqueiros, que integra este artigo, foi gravado: a) Em qualquer estrada de Goiás; b) No interior de Rondônia; c) No coração da Reserva Chico Mendes, em Xapuri, no Acre e c) Nenhuma das alternativas. Adivinhe, se puder.

Após pouco mais de trinta anos retornamos ao famoso São João do Guarani, em Xapuri, na Reserva Extrativista Chico Mendes, distante quarenta e cinco quilômetros da Sibéria, bairro quente que fica na outra margem do Rio Acre.

Nas três vezes anteriores fomos e voltamos à pé, com a mochila nas costas, caminhando a maior parte do trajeto por dentro da refrigerante floresta, logo após deixar a ensolarada Estrada de Petrópolis. Em duas destas oportunidades seguimos até o Espalha, igarapé que divisa os municípios de Xapuri e Sena Madureira, a 27 Km do São João do Guarani, passando pelo Caboré e outras colocações, distando, portanto, 72 Km da cidade de Xapuri, mais ou menos, não só à pé, mas também rastejando por debaixo de túnel de tabocal (taquara grossa com espinhos pérfuro-cortantes), pelos varadouros e, às vezes, pelas varações, para encurtar a distância.

No início do mês de novembro, acompanhando um amigo que precisava pagar a promessa que fez muitos anos atrás, por uma graça alcançada, saímos de Rio Branco de carro, até Xapuri. De lá, com mais outros dois amigos, seguimos para a localidade São João do Guarani, no meio da floresta, onde se encontra um pequeno santuário em homenagem ao seringueiro que morreu acidentalmente décadas atrás, e se tornou um santo popular.

Se antes o Guarani era uma capelinha com uma cruz e um barraco de palha onde os romeiros e seringueiros que passavam estendiam suas redes, e não pegava sol tamanho o abraço da floresta, agora encontramos um local amplo, aberto, iluminado naturalmente, com uma escola muito bem conservada, com crianças aprendendo e professores ensinando e vice-versa, e um ônibus escolar novinho estacionado, tudo isto na beira de uma estrada.

No passado demorávamos dez horas de caminhada ininterrupta, subindo ladeiras e escalando barrancos úmidos, agarrando-nos nas árvores, para chegar no São João do Guarani, e dois dias a passo de seringueiro para chegar no Espalha. Hoje, a promessa se paga indo de caminhoneta com ar-condicionado, em menos de uma hora, sobrando fôlego até para contar piada, mas não há graça nenhuma.

Só falta a sinalização horizontal e vertical da rodovia, com placas indicativas de trânsito e direções, afinal já dá até, realmente, para se perder (não devido ao emaranhado de varadouros e varações), mas de acessos rodoviários para outras localidades.

O que antes era mata agora são pequenas e médias fazendas de gado nas margens direita e esquerda da estrada. A paisagem mudou. E muito. O trânsito é de enormes caminhões boiadeiros, caminhonetas e motocicletas. Em 45 km, entre Sibéria e Guarani, esbarramos com três boiadas pela estrada, tocadas por diversos peões, para um lado e para outro. E a estrada é longa. Segue em frente após o Espalha, até encontrar-se com a Transacreana, já em Sena Madureira.

Eu erraria a resposta, se não tivesse visto com os próprios olhos. O agro é pop, mas não é tudo. Onde antes caminhava o seringueiro, apressado, agora passa calmamente o vaqueiro, jogando todo mundo para os lados. Onde antes cantava o sabiá agora soa o berrante. Se o Chico vivesse…

Gilson Pescador