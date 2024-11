O que não ligar na extensão? 7 eletrodomésticos para só ligar direto na tomada

Mesmo que geralmente sejam compactas, as air fryers são eletrodomésticos potentes e que precisam de alta carga elétrica para funcionar. Por esse motivo, as air fryers precisam estar sempre conectadas a tomadas dedicadas, ou seja, de uso exclusivo. Caso não haja uma tomada disponível na bancada em que a fritadeira é armazenada, coloque-a em outro local arejado e com uma superfície plana, próximo a uma tomada. Assim, você vai preservar a vida útil do aparelho e garantir a segurança de todos os moradores da casa.