Operário-PR x Mirassol Palpites – Onde Assistir, Horário e Escalações 15/11

As equipes de Operário-PR x Mirassol chegam para a penúltima rodada do Brasileirão B , onde um quer melhorar posições e o visitante ainda sonha com a liderança.

Apesar de estar com a terceira melhor defesa do brasileirão neste momento, também está como uma das piores no setor ofensivo, demonstrando pouca pro positividade nas partidas.

O jogo do Operário-PR hoje, infelizmente não consegue mais classificar com suas próprias forças dependendo de resultados dos times da parte de cima.

Mirassol – Vencer e torcer por tropeço do líder

O Mirassol fc apesar de estar com uma campanha muito boa com 100% de aproveitamento nas últimas cinco rodadas, empatou sem gols na última rodada com o Avaí.

Desempenho Atual

Além do mais, fez uma temporada com bastante foco e determinação estando, na 2ª posição e a 5 pontos do líder Santos.

Com uma estatística boa de 80% de vitórias nos últimos cinco jogos disputados e ter a melhor campanha da competição no setor defensivo sofrendo apenas 25 gols.

O clube está com chances reais de subir para a elite brasileira do futebol na próxima temporada, além de disputar o título de campeão da Série B.

O jogo do Mirassol está bem ajustado e na mão do técnico Mozart, além de contar com peças chaves no elenco para manter essa performance.

Agora, só depende do próprio time para carimbar o passaporte da Série A e brigar pela liderança da competição.

A distância que era de 3 pontos onde estava colocando pressão no líder com o empate da última rodada, deixou o Santos escapar um pouquinho mas ainda está na briga pelo título.

No que tange aos desfalques, a equipe também não apresentou desfalques e isso é um diagnóstico fabuloso nesta fase da competição.

Últimos 5 Jogos

Resultado Avai 0 X 0 Mirassol Empate Mirassol X Coritiba Empate Mirassol 3 X 0 Ponte Preta Vitória CRB 0 X 1 Mirassol Vitória Mirassol 1 X 0 Novorizontino Vitória

Prováveis Escalações do Mirassol

Alex Muralha, Goleiro

Lucas Ramon, Defesa

João Victor, Defesa

Luiz Otávio, Defesa

Zeca, Defesa

Neto Moura, Meia

Danielzinho, Meia

Gabriel, Meia

Iury Castilho, Meia

Fernandinho, Atacante

Dellatorre, Atacante

Técnico: Mozart