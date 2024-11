Oral Unic Rio Branco: referência em estrutura e atendimento odontológico

A Oral Unic, rede de clínicas odontológicas, que atua no mercado desde 2016, conta com mais de 260 unidades espalhadas por todo o país. A filial presente no estado do Acre, na capital Rio Branco, já está a mais de um ano atendendo os acreanos, e em dezembro completa seis meses de nova gestão.

O dentista Eric Torres, um dos sócios da clínica, conta sobre a cultura da clínica e o diferencial no atendimento aos clientes.

“Exigimos uma forma de funcionamento, por exemplo, fazemos um raio-x antes da avaliação para já analisarmos o caso do paciente. Somos uma clínica muito humanizada, já que a odontologia causa um certo medo nas pessoas, então a gente treina a equipe para que a pessoa se sinta acolhida e familiarizada com este ambiente”, explica.

Em casos de maior complexidade, onde cirurgias precisam ser realizadas, os pacientes contam com espaço reservado, onde tem acesso à poltronas e televisores para ficarem mais confortáveis e relaxados no processo pré-operatório.

Sobre as cirurgias, Torres explica que a clínica conta com toda a aparelhagem para monitoramento do paciente, a fim de garantir a integridade física do mesmo. “Quem vai fazer uma cirurgia fica aqui aguardando, assistindo uma TV e tranquilo. Em cirurgias mais invasivas, temos salas um pouco mais equipadas onde a gente monitora os pacientes. Tem situações que a gente precisa sedar então trazemos uma anestesista para casos específicos também”, explica ele.

Com o fim de ano se aproximando, Eric Torres comenta que a Oral Unic está preparando uma semana focada em harmonizações faciais e implantes no mês de dezembro, com mutirão de atendimentos.

“Dois dias serão exclusivos para harmonização facial e três dias de plantão para implantes dentários. As pessoas que querem iniciar o próximo ano com os dentes fixos novamente, para aquelas pessoas que querem dar uma melhorada no visual, fazendo tipo de preenchimento, a gente vai ter nos dias 10 e 11 de dezembro a harmonização e o plantão de implantes nos dias 13, 14 e 15 em dezembro”, revela ele.

A clínica conta com diversos equipamentos dentro de sua estrutura, como máquinas de raio-x e destinadas à confecção de próteses, o que fornece maior celeridade ao paciente, que não precisa se deslocar para realizar diversos procedimentos correlatos.

Uma das dentistas da clínica é Natacha Brilhante, que fala sobre a praticidade e comodidade de ter tantos equipamentos à disposição, tanto para os clientes, quanto para os profissionais.

“Facilita muito pra gente enquanto profissional, principalmente pela agilidade na entrega dos trabalhos, com isso, entregamos como um todo um resultado mais satisfatório pro paciente”, enfatizou a dentista.

Ela diz ainda que os equipamentos disponibilizados na Oral Unic são um grande diferencial para o trabalho realizado por eles.

“O principal destaque enquanto profissional é a radiografia panorâmica e o centro cirúrgico com monitoramento do paciente. Isso traz qualidade de diagnóstico e nos procedimentos cirúrgicos, com maior segurança e qualidade para os pacientes também”, explicou.

Outro ponto destacado pela profissional é a estrutura disponibilizada para os pacientes e outros dentistas, com ambiente amplo e confortável, os clientes se sentem mais tranquilos e os equipamentos potencializam a ação dos profissionais.

“A estrutura da clínica é uma das melhores do estado, é um excelente ambiente de trabalho, tanto pela estrutura física quanto por todos os funcionários, conseguimos entregar um trabalho melhor e completo, porque a clínica nos oferece o melhor em termos de local, ambiente e materiais para trabalhar”, pontuou.

Ao todo a Oral Unic conta com mais de 15 especialidades diferentes, contando com três consultórios funcionando simultaneamente no momento, mas com possibilidade de expansão nos próximos meses. Com a atual estrutura, são realizados cerca de 300 atendimentos mensais.

A clínica conta com cinco dentistas para realizar os diversos tipos de atendimento, totalizando 13 funcionários na equipe, contando com assistentes de consultório, recepcionistas e demais funções.

Para as novidades vindas para a Oral Unic em um futuro próximo, Torres revela que tecnologia é a palavra de ordem.

“Terão essa mudanças, inovação tecnológica, procedimentos novos que vão ser realizados, então que o público pode esperar o próximo ano é uma expansão da Oral Unic com a qualidade que a gente vem fazendo, atendendo a todos os públicos!”, conta entusiasmado.

Sobre a abrangência nos públicos recebidos pela clínica, o dentista ainda pontua que o cuidado com as crianças é necessário, com um atendimento e preparação diferenciados para os pequenos.

“A gente precisa ter um preparo diferente para a criança. principalmente nesse primeiro contato com o dentista, tem que ser bem delicada para não gerar traumas que vão impactar o futuro dessa criança. Existem diversas técnicas que a gente faz para esse atendimento ao público infantil”, conta.

Por fim, Eric Torres deixa um convite ao público que tenha vontade de conhecer a clínica e realizar quaisquer procedimentos odontológicos, pois verão uma forma de trabalhar diferente na Oral Unic.

“Eu convido as pessoas que tenham interesse em fazer procedimentos odontológicos para conhecer aquilo conhecer o nosso funcionamento, conhecer a cultura e a filosofia. Sei que elas vão ver algo diferente do que estão acostumadas a ver em outros setores sobre essa especialidade. Temos profissionais com 35 anos de experiência na odontologia!”, destaca Torres, convidando o público a conhecer a Oral Unic.