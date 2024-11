Órgão do Corinthians recomenda impeachment do presidente Augusto Melo

O Conselho de Orientação do Corinthians (CORI) aprovou, na noite de ontem, de forma unânime — foram 13 votos — uma recomendação para o impeachment do presidente Augusto Melo. O documento é baseado em uma suposta gestão temerária e não tem relação com processo em andamento relacionado ao contrato com a ex-patrocinadora VaideBet.

Com isso, na próxima quinta-feira, o Conselho Deliberativo do Corinthians decidirá se o presidente continuará ou não no cargo — o mandato de Augusto Melo está previsto para acontecer nos anos de 2024, 2025 e 2026. Em caso de derrota por maioria simples, o dirigente será afastado temporariamente até que haja uma nova votação por parte dos sócios do clube.

Nesta segunda-feira, o Conselho de Orientação reprovou as contas do primeiro semestre da gestão e afirmou que não foram apresentados alguns documentos que deveriam ser entregues pela diretoria ao órgão, como os balanços auditados.

Os membros do colegiado, anteriormente, já haviam apresentado tais questionamentos à cúpula alvinegra, e decidiram reprovar o balancete, argumentando falta de documentos e informações inconsistentes. As informações são do site ge.

Esta recomendação aprovada pelo CORI, conselho formado por ex-presidentes do clube e outros membros vitalícios, além de conselheiros eleitos a cada três anos, pode acarretar em um novo processo de destituição de Augusto Melo. Contudo, Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, precisa acatar o pedido antes.

Em meio ao agendamento da votação para um possível processo de impeachment no Corinthians, o presidente Augusto Melo se comunicou com os torcedores por meio de suas redes sociais, no último sábado. Em uma carta aberta, ele agradece aos grupos que o apoiam e relata o que considera pontos positivos da gestão, como o “projeto Memphis” e os pagamentos em dia do elenco.