Papai Noel dos Correios vem ao Acre em comemoração aos 35 anos da campanha; veja quando

A maior campanha de natal do Brasil, promovida pelos Correios, completa 35 anos com a Carreata de Luz e percorrerá todas as capitais do país para incentivar ainda mais a participação de pessoas, instituições e empresas. Em Rio Branco, o Papai Noel dos Correios passa em Rio Branco no dia 27 de novembro.

“Essa é a ação natalina que mais sensibiliza e une o país. Levamos alegria para as crianças e, assim como no ano passado, nenhuma ficará sem presente. A Carreata de Luz será mais um marco na história da campanha”, afirmou o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

Em 2023, a campanha atendeu pela primeira vez a todos os pedidos, com 270 mil cartinhas adotadas, e, em 2024, quer superar essa meta.

A carreata começará em João Pessoa/PB, neste sábado (9), saindo do Edifício Sede dos Correios às 17h e passando pelos bairros Geisel, Cuiá, Mangabeira, Bancários, Castelo Branco, Miramar e Cabo Branco, até o Parque Sólon de Lucena.

O Papai Noel dos Correios acompanhará o trajeto. Outras capitais também receberão a carreata, que finalizará em Recife/PE e Belém/PA entre 12 e 16 de dezembro.

Sobre a campanha

A campanha Papai Noel dos Correios disponibiliza cartas de crianças em situação de vulnerabilidade social. Quem deseja ajudar escolhe uma carta, compra o presente e o entrega em uma agência dos Correios, que realiza a entrega para a criança. Podem participar crianças de até 10 anos matriculadas na rede pública (1º ao 5º ano) e de instituições parceiras.

Para adotar uma cartinha, acesse o Blog da Campanha ou visite uma das principais agências para encontrar cartinhas físicas. A entrega dos presentes deve ser feita presencialmente no ponto de entrega indicado, com prazos e instruções disponíveis no blog da campanha.