Piloto acreano tem fim de semana difícil na sétima etapa da Fórmula Delta, em São Paulo

O piloto acreano, Pedro Antunes teve um fim de semana difícil durante a 7ª etapa do Campeonato Paulista de Fórmula Delta no autódromo de Interlagos, em São Paulo. No sábado (23), na primeira corrida, ele terminou na 7ª colocação e no domingo (24), na segunda corrida, ficou em 9º.

Após a sétima etapa, o competidor manteve a liderança no Campeonato Pro com 178 pontos. Enzo Coporale é o segundo com 172 pontos e João Simonsen o terceiro com 145 pontos.

“Vou para a última etapa na liderança e isso significa muito. Vamos seguir com o trabalho para chegar bem preparado na decisão do campeonato”, comentou Pedro Antunesem entrevista.

A última etapa (superfinal) do Campeonato Paulista de Fórmula Delta será disputada nos dias 21 e 22 de dezembro, em Interlagos.