Poder Judiciário do Estado do Acre disponibiliza vagas em programa de residência em TI

Já foi tornado público o Edital nº 001/2024, que disciplina processo seletivo simplificado para formação de nova turma do programa de residência em Tecnologia da Informação (TI) do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC). A ação é desenvolvida em parceria com o Instituto Metrópole Digital (IMD), unidade acadêmica especializada da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

No total, são 20 vagas disponíveis, sendo 12 delas destinadas ao público externo e as outras oito vagas para o público interno, de modo que sejam contemplados tanto os servidores da área de TIC do Poder Judiciário do Estado do Acre, quanto bacharéis em Direito e graduados em áreas da TI.

A ação está alinhada às diretrizes da Resolução CNJ n.º 439/2022, que permite e incentiva a criação de programas de residência jurídica pelos Tribunais do país, com o objetivo de qualificar profissionais de Tecnologia da Informação através de atividades de capacitação e de inserção em ambientes e projetos reais, visando aumentar o número de profissionais qualificados na área, contribuir com a sua inserção no mercado e fomentar a inovação tecnológica em diferentes setores e organizações públicas.

O programa de residência em TI acontecerá na área de concentração “Business Intelligence” e “Analytics”, abrangendo, no conteúdo programático: bancos de dados relacionais; bancos No-SQL; linguagem de programação Python e suas bibliotecas para análise de dados; extração, transformação e carga de dados (ETL); data warehouse (modelagem dimensional, esquema estrela e flocos de neve); data lake (conceitos); ferramenta de visualização de dados (Metabase); mineração de dados (conceitos); aprendizado de Máquina (conceitos) e processamento de Linguagem Natural (conceitos).

A supervisão das atividades pedagógicas será realizada pela Escola do Poder Judiciário do Estado do Acre (Esjud).

Inscrições, provas e prazos

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o próximo dia 8 de novembro, exclusivamente pela internet, por meio do link seguro abaixo. O login deve ser feito através do sistema gov.br.

https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=L

A prova de conhecimentos específicos será aplicada em Rio Branco, na Universidade Federal do Acre (UFAC), no dia próximo dia 17 de novembro, com início às 8 horas (horário do Acre) e 4 (quatro) horas de duração, valendo no máximo 10 (dez) pontos, sendo que candidatos que chegarem após esse horário não terão acesso ao local de realização da avaliação e estarão automaticamente eliminados do processo seletivo.

Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 5,0 (cinco) pontos na prova de conhecimentos específicos, os demais sendo automaticamente eliminados. O preenchimento das vagas acontecerá por meio de processo classificatório, obedecendo rigorosamente à ordem decrescente da nota dos (as) candidatos (as) aprovados (as).

O resultado final do certame, de acordo com o edital de abertura, será divulgado no dia 2 de dezembro de 2024 no portal do IMD-UFRN na internet, que pode ser acessado pelo endereço eletrônico http://www.imd.ufrn.br.

É altamente recomendável que os interessados leiam atentamente todo o conteúdo do edital para informações adicionais, como prazos de divulgação do gabarito e do resultado da prova objetiva, interposição de recursos, certificação e até mesmo pedidos para concessão de bolsas (somente disponíveis para usuários externos). Você pode acessar a versão eletrônica do documento clicando aqui.