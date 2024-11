Polícia apreende adolescentes que explodiram bombas caseiras dentro de escola

A Delegacia Geral de Sena Madureira, interior do Acre, cumpriu um mandado de internação provisória para dois adolescentes que, supostamente, soltaram bombas caseiras durante uma festa à fantasia, dentro da Escola Instituto Santa Juliana.

RELEMBRE: Alunas ficam feridas após bomba explodir dentro de escola durante festa de Dia das Crianças

O ocorrido levou a expulsão de ambos da instituição de ensino, após causarem ferimentos em pelo menos cinco pessoas, levando um dos atingidos a ficar em estado grave em decorrência dos ferimentos e queimaduras.

O delegado Thiago Parente afirmou que a investigação inclui mais de 15 pessoas até que se chegasse aos nomes de detidos.

“A investigação conduzida pela Polícia Civil foi detalhada e incluiu as oitivas de mais de 15 pessoas, além de uma análise minuciosa do local do crime. Com base nas evidências, solicitamos a internação provisória dos menores, pedido que foi apoiado pelo Ministério Público e deferido pela Justiça Estadual da Comarca de Sena Madureira, resultando na expedição dos mandados de internação provisória”.