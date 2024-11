Polícia cumpre mandado de busca e apreensão na casa de MC Poze e Vivi

Vivi Noronha, mulher de MC Poze, foi alvo de uma operação contra sorteios ilegais, deflagrada pela Polícia Civil, na manhã desta sexta-feira (1º/11), na casa do casal, no Recreio, zona Oeste do Rio. A influenciadora e o funkeiro se casaram no último sábado (26/10).

De acordo com comunicado da Polícia Civil, a busca foi feita para reunir provas da ilegalidade dos sorteios. “A ação tem como objetivo apreender documentos que comprovem fraudes nos processos de realização das rifas e dos bens sorteados aos supostos ganhadores”, diz a nota. A Delegacia de Defraudações investiga os crimes de jogo de azar, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Ainda segundo a polícia, ao todo serão cumpridos dez mandados de busca e apreensão contra “influenciadores digitais e seus comparsas envolvidos em uma organização criminosa responsável por um esquema ilegal de sorteio de rifas pelas redes sociais e lavagem de dinheiro”.

De acordo com o G1, também há buscas contra os influenciadores Roger Rodrigues dos Santos, o Roginho Dú Ouro; Jonathan Luis Chaves Costa, o Jon Jon; e Leandro Medeiros, o Lacraia