Por infrações no trânsito, moradores são presos pela PM; um deles estava alcoolizado

Apesar das inúmeras orientações que são repassadas diariamente pela Polícia Militar, alguns moradores continuam a infringir o CTB (Código de Trânsito Brasileiro). Nesta semana, a PM conseguir prender dois moradores por descumprimento à lei.

De acordo com o tenente Jairo Pontes, do 8º BPM, um dos casos foi registrado no bairro Bom Sucesso, onde um determinado condutor apresentava sinais de embriaguez alcóolica.

“Um homem de 42 anos foi preso pela PM pelo crime de dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão de consumo de álcool. Populares acionaram a polícia informando que havia um homem embriagado conduzindo um veículo, colocando em risco à sua própria vida e a vida de terceiros. Ele foi abordado no bairro Bom Sucesso e as informações foram confirmadas. Com isso, o mesmo foi levado para a delegacia”, frisou.

Nesse caso, além da multa do álcool zero que gira em torno de R$ 3 mil, o morador ainda precisa pagar uma fiança cujo valor é arbitrado pela autoridade policial. Caso não pague a fiança será encaminhado para o presídio.

O outro caso se deu no bairro Cristo Libertador, envolvendo um homem que praticava manobras em sua motocicleta, inclusive, chegando a empinar o veículo. “Esse morador de 19 anos foi preso pelo crime de direção perigosa de veículo em via pública. Os moradores registraram várias ocorrências dando de que havia um homem realizando manobras perigosas, inclusive, se equilibrando em apenas uma das rodas, colocando em risco a vida de crianças que brincavam nas ruas. Durante buscas, a polícia flagrou o suspeito executando manobras de exibição. Com isso, ele recebeu voz de prisão e conduzido a delegacia”, confirmou o tenente Jairo.

Nesse caso especificamente, a PM constatou que o infrator não possui carteira de habilitação. Conforme o tenente Jairo Pontes, a fiscalização no trânsito será cada vez mais intensificada com o fito de combater as irregularidades e diminuir o índice de acidentes.