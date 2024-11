Prazo para conclusão de reparos em trecho da BR-317 que estava cedendo será até esta terça, informa DNIT

O superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Acre Dr. Ricardo Araújo, falou no início da tarde desta segunda-feira (18), sobre o prazo para a conclusão dos reparos no trecho da BR-317, próximo ao município de Epitaciolândia, que estava cedendo.

Segundo o representante, o incidente ocorreu após as fortes chuvas do último domingo, em que houve o rompimento de uma barreira de um açude, que causou o aumento das águas no local.

“Com isso, a água passou pela lateral, mas não danificou a galeria em nada e nós já estamos trabalhando no local. O serviço será realizado todo em cima de pedra e para não prejudicar o trânsito, nós vamos trabalhar uma hora e abrir a passagem em meia hora”, explicou.

Ricardo comenta ainda o serviço continuará durante todo o dia, e a prévia para o fim definitivo das obras será até a terça-feira (19). “Até lá nós pedimos a compreensão da população, porque iremos interromper o fluxo de veículos a cada uma hora, para não atrapalhar a população, principalmente a questão das escolas”, concluiu.

Veja o vídeo: