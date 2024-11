Prefeita Fernanda Hassem assina ondem de serviços da Orla da Marechal Rondon em Brasiléia

Na manhã desta quarta-feira 06 de novembro, Brasiléia deu mais um passo importante para o desenvolvimento e a valorização da cidade, ocasião em que a prefeita Fernanda Hassem assinou a ordem de serviço para a construção da Orla do Rio Acre, na Rua Marechal Rondon.

A nova Orla visa, além de embelezar a cidade, fortalecer o turismo, gerar oportunidades econômicas e oferecer um espaço seguro e agradável para os moradores, enfrentando as dificuldades provocadas pelas recorrentes cheias do Rio Acre.

Os recursos são fruto de emendas da ex-deputada Vanda Milani, com parceria do Governo do Acre, da Prefeitura de Brasiléia, com um investimento R$ 8.790.000,00 representando mais do que uma renovação estética, um projeto de futuro e qualidade de vida para todos os cidadãos de Brasiléia.

O empresário Renato Oliveira, destacou que mesmo em meio as catástrofes naturais dos últimos anos, ainda assim se percebe muitos avanços. “Fico muito feliz pela evolução de Brasiléia, principalmente quando a gente conhece outros municípios do Acre. A gente ver que Brasiléia evoluiu muito de uns anos para cá e essa orla, para quem lembra da orla lá de Rio Branco, como era antigamente, ficou bonito, então toda obra de inicio traz um certo transtorno massa depois a obra fica e fica muito bonito, e essa obra aqui vai ficar para agregar valor e deixar nossa Brasiléia muito mais bonita. Parabéns a toda equipe de Brasiléia e especial nossa prefeita Fernanda Hassem”, disse ele.

Inspirada na famosa Gameleira de Rio Branco, a obra inclui contenção de barrancos, calçadão e quiosques, conectando as áreas altas e baixas da cidade e oferecendo um novo cartão postal para Brasiléia.

A prefeita Fernanda Hassem, que está em fase de entregar seu segundo mandato com aprovação acima dos 80%, lembrou que nos últimos dias a gestão intensificou ainda mais os trabalhos já iniciados, entregando obras e assinando ordens de serviços, como é o caso da orla da Marechal Rondon.

“Ontem nós inauguramos a capela mortuária, daqui há vinte dias vamos inaugurara o bairro Nazaré que é toda pavimenta além de toda estrutura de calçamento, vamos dar ordem de serviços para o recapeamento do km 19, vamos dar ordem de serviços no valor de 6 milhões de reais para pavimentação das ruas de Brasiléia, hoje dando a ordem de serviços aqui da orla, nós já temos 80m casas populares que vão ser construídas para as pessoas que foram vitimas das cheias, ontem nós entregamos banheiros no bairro Marcos Galvão 1, são muitas obras que estão acontecendo”, anunciou ela.

A gestora brasileense lembrou que graças a ex-deputada Vanda Milani essa obra da orla do Rio Acre, na Marechal Rondon está se tornando realidade e sempre buscou bater nas portas de deputados e senadores, independente de cores partidárias, para que Brasiléia como um todo fosse agraciada.

VEJA GALERIA DE FOTOS: